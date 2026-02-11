|
PennantPark Floating Rate Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PennantPark Floating Rate Capital äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,57 Prozent auf 71,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,6 Millionen USD gelegen.
