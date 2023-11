PennantPark Floating Rate Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PennantPark Floating Rate Capital präsentierte am 16.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,320 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PennantPark Floating Rate Capital 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 139,34 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte PennantPark Floating Rate Capital einen Umsatz von 105,49 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD und einen Umsatz von 138,07 Millionen USD beziffert.

