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12.08.2026 06:31:29
PennantPark Floating Rate Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PennantPark Floating Rate Capital hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 103,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PennantPark Floating Rate Capital 48,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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