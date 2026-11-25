PennantPark Floating Rate Capital gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 58,5 Millionen USD gegenüber 54,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,480 USD beziffert, während im Vorjahr 0,720 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PennantPark Floating Rate Capital 291,88 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 255,38 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at