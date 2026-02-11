|
11.02.2026 06:31:28
Pennantpark Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Pennantpark Investment hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pennantpark Investment 0,250 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Pennantpark Investment mit einem Umsatz von insgesamt 86,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 172,51 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
