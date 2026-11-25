Pennantpark Investment hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 224,05 Prozent auf 20,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Pennantpark Investment ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 140,28 Prozent auf 168,05 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 69,94 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at