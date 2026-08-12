Pennantpark Investment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pennantpark Investment stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pennantpark Investment noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pennantpark Investment 36,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at