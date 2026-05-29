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29.05.2026 06:31:29
Pennar Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pennar Industries hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,64 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pennar Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,25 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 9,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,29 INR. Im Vorjahr hatte Pennar Industries 8,84 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Pennar Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,20 Milliarden INR im Vergleich zu 32,24 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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