17.02.2026 06:31:28
Pennar Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pennar Industries präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 INR. Im Vorjahresviertel hatte Pennar Industries 2,25 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Pennar Industries 9,43 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
