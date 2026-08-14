Pennar Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pennar Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,37 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 8,70 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at