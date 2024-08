Penneo A-S Bearer and-or registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Penneo A-S Bearer and-or registered hat am 28.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,11 DKK. Ein Jahr zuvor waren -0,290 DKK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 24,0 Millionen DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Penneo A-S Bearer and-or registered 21,9 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at