PennyMac Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PennyMac Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

PennyMac Financial Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,42 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 66,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 810,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at