PennyMac Financial Services Aktie
WKN DE: A2N8PG / ISIN: US70932M1071
|
30.01.2026 00:19:36
PennyMac Financial Services, Inc. Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $106.83 million, or $1.97 per share. This compares with $104.49 million, or $1.95 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.4% to $538.01 million from $470.11 million last year.
PennyMac Financial Services, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $106.83 Mln. vs. $104.49 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.95 last year. -Revenue: $538.01 Mln vs. $470.11 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|PennyMac Financial Services Inc Registered Shs
|99,92
|-33,25%
