PennyMac Financial Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PennyMac Financial Services hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PennyMac Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 2,54 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 948,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,16 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at