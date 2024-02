PennyMac Financial Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PennyMac Financial Services hat am 02.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

PennyMac Financial Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,740 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PennyMac Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 361,9 Millionen USD im Vergleich zu 340,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,74 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 8,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 29,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,99 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,00 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,46 Milliarden USD geschätzt.

