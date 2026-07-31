PennyMac Mortgage Investment Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PennyMac Mortgage Investment Trust hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PennyMac Mortgage Investment Trust -0,040 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 397,0 Millionen USD, gegenüber 407,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at