PennyMac Mortgage Investment Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PennyMac Mortgage Investment Trust hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PennyMac Mortgage Investment Trust 451,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 387,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at