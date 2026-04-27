Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
27.04.2026 14:02:00
Pension-fund rebalancing and other red flags that suggest a stock-market pullback is nearing, according to Goldman Sachs
An uneven rally is just one reason why the Goldman Sachs trading desk is bracing for a pullback after the S&P 500’s ninth record close last week.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
16:01
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|Volatilitätsindex: Das sollte man über das Angst-Barometer VIX wissen (finanzen.at)
|
20.04.26
|Börse New York: Dow Jones beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
20.04.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Goldman Sachs senkt Kursziel für Mercedes-Benz - Aktie fällt (finanzen.at)
|
16.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)