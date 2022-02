Pensionen: Kostelka beharrt auf Inflationsabgeltung

Angesichts der hohen Teuerungsrate hat der Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes, Peter Kostelka, am Mittwoch die Forderung nach einer Abgeltung der tatsächlichen Inflation für die mit 1. Jänner in Kraft getretene Erhöhung der Pensionen bekräfitgt. "Die Pension wird merkbar weniger wert und die Pensionisten müssen nun in die eigene Tasche greifen", betonte Kostelka bei einer Pressekonferenz.

Die Inflationsrate für Jänner lag laut Schnellschätzung der Statistik Austria in Österreich bei 5,1 Prozent, dem höchsten Wert seit November 1984. Die Pensionen wurden mit 1. Jänner um drei Prozent bis zu einer Höhe von 1.000 Euro angehoben, bis zu einer Höhe von 1.300 Euro sinkt die Anpassung linear auf die Inflation des letzten Jahres (von August 2020 bis Juli 2021) von 1,8 Prozent ab.

"Wir sind noch nicht am Ende dieser Entwicklung angelangt", sagte Kostelka und verwies auf Prognosen von Wirtschaftswissenschaftern, die von einer weiteren Steigerung der Inflation im Februar, März und April ausgehen würden. Das Argument, dass die inzwischen gestiegene Inflation bei der nächsten Pensionsanpassung 2023 berücksichtigt werde, ließ er nicht gelten. Denn die Senioren müssten jetzt mit den gestiegenen Preisen zurechtkommen. Daher pochte er darauf, dass die Pensionisten jetzt einen Ausgleich bekommen, nämlich einen "Teuerungs-Hunderter" sowie eine Einmalzahlung von 300 Euro für den Anstieg der Energiepreise.

Für 7. März ist nach Angaben Kostelkas ein Verhandlungstermin mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) anberaumt.

