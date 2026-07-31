Penske Automotive Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Penske Automotive Group äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite standen 8,51 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,66 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at