Penske Automotive Group Aktie
WKN DE: A0MWJE / ISIN: US70959W1036
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29.04.2026 13:02:08
Penske Automotive Group, Inc. Reveals Decline In Q1 Profit
(RTTNews) - Penske Automotive Group, Inc. (PAG) reported earnings for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $234.5 million, or $3.56 per share. This compares with $257.7 million, or $3.86 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.1% to $7.864 billion from $7.954 billion last year.
Penske Automotive Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $234.5 Mln. vs. $257.7 Mln. last year. -EPS: $3.56 vs. $3.86 last year. -Revenue: $7.864 Bln vs. $7.954 Bln last year.
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