Penske Automotive Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Penske Automotive Group hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Penske Automotive Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at