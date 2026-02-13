Penske Automotive Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Penske Automotive Group hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,77 Milliarden USD – ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Penske Automotive Group 7,72 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie sowie einen Umsatz 7,58 Milliarden USD prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 14,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,74 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 31,81 Milliarden USD – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Penske Automotive Group 30,46 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 13,57 USD sowie einen Umsatz von 30,57 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at