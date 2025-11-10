Penta-Ocean Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Penta-Ocean Construction hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 36,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 204,83 Milliarden JPY gegenüber 173,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at