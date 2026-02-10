Penta-Ocean Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Penta-Ocean Construction stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43,10 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2,590 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 202,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at