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10.11.2026 06:31:29
Penta-Ocean Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Penta-Ocean Construction lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 47,05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Penta-Ocean Construction 36,90 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,78 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 204,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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