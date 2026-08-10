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10.08.2026 06:31:29
Penta-Ocean Construction verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Penta-Ocean Construction hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 26,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 182,20 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 174,14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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