Penta Security erhält Auszeichnung "Bestes Produkt / bester Dienst im Bereich Automobilsicherheit" 2019 von TU-Automotive

Detroit (ots/PRNewswire) - TU-Automotive -- Penta Security (https://www.pentasecurity.com/) - ein Unternehmen, das von Frost & Sullivan als der führende Anbieter im Bereich Cyber-Sicherheit in Asien bezeichnet wurde und das APAC-Marktanteilsführer der WAF-Branche, bei Web- IoT- und Datensicherheitslösungen ist, hat die Auszeichnung "Best Auto Cybersecurity Product/Service" (https://automotive.knect365.com/tu-automotive-awards/2019-winners) (Bestes Produkt / bester Dienst im Bereich Automobilsicherheit) von TU-Automotive erhalten.

Die Auszeichnung wird von einem unparteiischen Gremium von Preisrichtern vergeben; dieses Jahr hatten sich 200 Parteien um sie beworben. Bekanntgegeben und überreicht wurde sie auf der jährlich stattfindenden "TU-Automotive Awards Ceremony". Penta Securitys Produkt "AutoCrypt" wurde aufgrund seines umfangreichen Pakets an Sicherheitslösungen für Anfälligkeiten in Umgebungen vernetzter und autonomer Fahrzeuge ausgewählt.

AutoCrypt ist die weltweit erste Gesamtsicherheitslösung für intelligente Beförderungssysteme. Seine "Public Key Infrastructure" (PKI) und "Vehicle-to-Anything"- (V2X-) Komponenten ermöglichen ein essenzielles Zertifikatsmanagement und eine Verschlüsselung für "Smart-Road"-Umgebungen - von der Back-end-Server-Infrastruktur bis hin zu Endpunkten. AutoCrypt wurde auch mit Blick auf die Herausforderungen von Elektrofahrzeugen (EVs) und intelligenten Ladestationen (EVSEs) konzipiert; es ermöglicht Sicherheit für Vehicle-to-Grid- (V2G-) Systeme.

"Wir sind TU-Automotive für diese Auszeichnung sehr dankbar - und dafür, dass unsere zwölf Jahre Entwicklungsarbeit im Sektor für Automobilsicherheit Anerkennung finden. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, zu betonen, dass es bei Automobilsicherheit nicht nur um die Sicherheit im Fahrzeug geht", so Seokwoo Lee, CEO und Gründer von Penta Security. "Bei Automobilsicherheit geht es darum, von Vertrauen getragene Konnektivität zu ermöglichen. Die Welt braucht eine Gesamtsicherheitslösung, und wir sind fest überzeugt, dass es unser Auftrag ist, die drängenden Anforderungen dieses expandierenden Marktes zu erfüllen."

Mit AutoCrypt hat sich Penta Security eine Position als Anbieter Nummer eins verschafft - über Kooperationen mit Behörden, OEMs, Anbietern von EV-Ladediensten und anderen führenden Lieferanten für Automobiltechnik.

Informationen zu Penta Security

Penta Security Systems, Inc., das von Frost & Sullivan als der führende Anbieter im Bereich Cyber-Sicherheit in Asien bezeichnet wurde und das APAC-Marktanteilsführer der WAF-Branche ist, ist ein führendes Unternehmen für Web- IoT- und Datensicherheitslösungen. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der Sicherheit vernetzter Fahrzeuge hat Penta Security die Implementierung seiner Lösung "AutoCrypt" in zahlreichen ITS-Projekten in Südkorea betreut. Weitere Informationen zu Penta Security finden Sie unter www.pentasecurity.com. Kooperationsanfragen richten Sie bitte per E-Mail an info@pentasecurity.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923727/Penta_Security_Systems_1.jpg

OTS: Penta Security Systems newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135039 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135039.rss2

Pressekontakt: Rachel Yoon +82-2-2125-6749 rachel.yoon1@pentasecurity.com