KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.05.2026 18:44:00
Pentagon besiegelt Verträge mit sieben KI-Anbietern
Neue Vereinbarungen mit sieben KI-Anbietern sollen Modelle in die operative Praxis des US-Verteidigungsministeriums integrieren. Anthropic fehlt auf der Liste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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