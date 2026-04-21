21.04.2026 17:00:38

Pentagon: Haben Schiff mit Verbindungen zum Iran geentert

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Streitkräfte haben vergangene Nacht einen Öltanker geentert, der zuvor von den USA wegen Zusammenarbeit mit dem Iran mit Sanktionen belegt worden war. Es handele sich um ein "staatenloses sanktioniertes" Schiff, das im indopazifischen Raum gestoppt worden sei, teilte das Pentagon auf der Plattform X mit. Die USA würden weltweit Maßnahmen ergreifen, "um illegale Netzwerke zu zerschlagen und sanktionierte Schiffe abzufangen, die dem Iran materielle Unterstützung leisten - wo auch immer sie operieren". Internationale Gewässer seien kein Zufluchtsort für sanktionierte Schiffe.

Mit dem Schritt wollen die USA den wirtschaftlichen Druck auf Iran weiter erhöhen, für den seine Ölindustrie zentral ist. Auch mit ihrer Seeblockade iranischer Schiffe und Häfen versuchen die USA, Teheran zu schwächen und mit Blick auf ein mögliches Abkommen zu Zugeständnissen zu bewegen./fsp/DP/jha

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