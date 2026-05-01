Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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01.05.2026 17:23:20
Pentagon inks deals with AI giants, but not Anthropic
The pacts enable OpenAI, Google and SpaceX to bring top-tier artificial intelligence (AI) models onto the US military’s secure classified networks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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27.04.26
|KI-Preiskampf spitzt sich zu: DeepSeek fordert OpenAI und Anthropic heraus (finanzen.at)
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21.04.26
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|Künstliche Intelligenz: Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Firma Anthropic (Spiegel Online)
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|KI-Regulierung im Fokus: Anthropic und US-Regierung nähern sich an (Dow Jones)
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11.04.26
|IPO-Countdown bei Anthropic: Könnte der Börsengang schon im Oktober starten? (finanzen.at)
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27.03.26
|USA: Gericht blockiert Pentagon-Sanktionen gegen Anthropic (Spiegel Online)
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20.03.26
|Anthropic showdown fractures Trump’s pact with Silicon Valley (Financial Times)
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15.03.26