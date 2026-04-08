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08.04.2026 02:43:39
Pentagon kündigt Pressekonferenz mit Hegseth an
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Pentagon hat kurzfristig eine Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine am heutigen Mittwoch angekündigt. Die beiden wollen um 8.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) vor die Presse treten.
Der Iran und die USA hatten sich kurz vor Ende eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Die Frist wäre am Mittwoch um 2.00 Uhr deutscher Zeit verstrichen. Trump machte in seiner jüngsten Ankündigung die Öffnung der Meerenge zur Bedingung für eine Feuerpause.
Die Meerenge ist für den globalen Öl- und Gashandel von enormer Bedeutung. Wegen des Krieges war die Straße von Hormus aber faktisch fast vollständig blockiert, das hatte dramatische Folgen für die Ölpreise./ngu/DP/zb
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