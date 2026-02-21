Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
21.02.2026 11:05:00
Pentagon Names Its Drone Dominance Winners. You Can Own 2 of Them.
By now you've heard the news: The U.S. military is buying drones. A lot of drones. In fact, $1.1 billion worth of drones.On Feb. 6, the U.S. Department of War (formerly the U.S. Department of Defense, or DOD) announced it has chosen 25 vendors to compete in a Phase 1 "Gauntlet" of the new Drone Dominance Program (DDP). Starting Wednesday, Feb. 18, these two dozen-odd military contractors will demonstrate their wares at Fort Benning, Georgia. After two weeks of testing, the Pentagon will place $150 million worth of orders for military drones, with delivery due in five months.
