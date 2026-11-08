Pentair Aktie
WKN: 864596 / ISIN: US7096311052
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08.11.2026 21:00:02
Pentair: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Pentair (NYSE:PNR) announced quarterly sales of $976 million and adjusted earnings per share of $1.18. The pool segment completed a channel inventory destock, clearing excess inventory from distribution channels to match factory shipments with end-customer demand.
Three key management insights outline how the business is positioned for long-term growth.
Management finished aligning distributor supply levels with true consumer demand, setting up factory shipments to match retail sales in 2027. This inventory reset removes a major drag on reporting performance without sacrificing underlying customer purchases.
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