Pentair Aktie
WKN: 864596 / ISIN: US7096311052
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27.10.2026 15:11:23
Pentair, JetBlue Airways, Hawkins And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday
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Nachrichten zu JetBlue Airways Corp.
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27.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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27.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mittags stärker (finanzen.at)
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27.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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26.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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26.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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26.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu JetBlue Airways Corp.
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|Hawkins IncShs
|137,40
|13,37%
|JetBlue Airways Corp.
|2,52
|7,97%
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.