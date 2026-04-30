Pentair informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pentair lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Pentair hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pentair im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at