Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
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28.04.2026 13:34:30
Pentair Plc Announces Rise In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Pentair plc (PNR) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $160.8 million, or $0.98 per share. This compares with $154.9 million, or $0.93 per share, last year.
Excluding items, Pentair plc reported adjusted earnings of $199.0 million or $1.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.6% to $1.036 billion from $1.010 billion last year.
Pentair plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $160.8 Mln. vs. $154.9 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $0.93 last year. -Revenue: $1.036 Bln vs. $1.010 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.47 To $ 1.50 Next quarter revenue guidance: 1 % Full year EPS guidance: $ 5.30 To $ 5.40 Full year revenue guidance: 2 % To 4 %
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