Pentair präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pentair präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Pentair im vergangenen Quartal 932,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pentair 1,12 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at