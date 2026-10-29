Pentair: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pentair hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 976,4 Millionen USD, gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,46 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at