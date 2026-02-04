Pentair: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pentair stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pentair 0,990 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,16 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,01 Milliarden USD taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,96 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,18 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,90 USD und einem Umsatz von 4,16 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at