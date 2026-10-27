Pentair Stock Jumps 9% Despite Lower Q3 Earnings

(RTTNews) - Pentair plc (PNR) is up 9.46 percent, gaining $5.22 to $60.44 on Monday. The rise comes despite the company reporting lower third-quarter earnings, with net income falling to $145.1 million, or $0.91 per share, from $184.3 million, or $1.12 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $189.5 million, or $1.18 per share.

Pentair is currently trading at $60.44, up from the previous close of $55.24 after opening at $55.23 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $58.36 and $61.31 during the session. Trading volume stands at about 499,000 shares, compared with average volume of 3.16 million shares.

Third-quarter revenue declined 4.5 percent to $976.4 million from $1.02 billion a year earlier. Pentair provided earnings guidance of $1.15 per share for the next quarter and $4.70 per share for the full year. The company's shares have traded between $51.13 and $110.12 over the past 52 weeks.