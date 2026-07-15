Pentair Aktie
WKN: 864596 / ISIN: US7096311052
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15.07.2026 13:00:17
Pentair Stock Plunges as Pool Destocking Forces Deep 2026 Guidance Cut
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