Pentamaster International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pentamaster International ließ sich am 25.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pentamaster International die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Pentamaster International im vergangenen Quartal 227,5 Millionen HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pentamaster International 210,7 Millionen HKD umsetzen können.

Mit einem EPS von 0,091 HKD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Pentamaster International mit 0,091 HKD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Jahresumsatz wurde auf 944,26 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 802,24 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,097 HKD sowie einem Umsatz in Höhe von 971,82 Millionen HKD gerechnet.

Redaktion finanzen.at