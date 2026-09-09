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09.09.2026 16:37:00
Pentax lässt aktuelle K-Serie auslaufen und plant neue DSLRs
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Ricoh Imaging will die Produktion aktueller Pentax-K-DSLRs beenden. Eine neue Spiegelreflexreihe mit K-Bajonett ist angekündigt, Details fehlen aber noch.
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