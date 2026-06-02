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02.06.2026 06:31:29
Pentokey Organy (India) präsentierte Quartalsergebnisse
Pentokey Organy (India) hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,46 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 407,59 Prozent auf -18,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Pentokey Organy (India) 6,1 Millionen INR umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 0,380 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pentokey Organy (India) 0,390 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 20,90 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Pentokey Organy (India) 8,26 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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