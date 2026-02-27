Penumbra legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Penumbra hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,14 Prozent auf 385,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,52 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,40 Milliarden USD – ein Plus von 17,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Penumbra 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

