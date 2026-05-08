Penumbra öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Penumbra hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 374,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 324,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at