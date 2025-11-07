Penumbra präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Penumbra präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Penumbra 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 354,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 301,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at