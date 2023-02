Penumbra verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Penumbra ließ sich am 24.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Penumbra die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,160 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Penumbra noch ein Gewinn pro Aktie von -0,660 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 221,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 204,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,160 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 847,13 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 747,59 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 843,69 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at