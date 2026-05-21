Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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21.05.2026 14:29:00
People are putting less gas in their tanks as high prices crimp budgets, Walmart says
Walmart’s stock falls as investors express disappointment in the earnings outlook.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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