Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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21.05.2026 14:29:00

People are putting less gas in their tanks as high prices crimp budgets, Walmart says

Walmart’s stock falls as investors express disappointment in the earnings outlook.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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